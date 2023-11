Medio Oriente: Podemos chiede a Sanchez di non acquistare più armi da Israele in risposta a "genocidio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Unidas Podemos, Ione Belarra, ha chiesto al presidente del governo uscente, Pedro Sanchez, che la Spagna smetta di acquistare armi da Israele, come parte della risposta al "genocidio e alla pulizia etica" dei palestinesi di Gaza. La ministra per i Diritti sociali ha sottolineato che questa entrata economica è "macchiata di sangue", spiegando che solo nel 2023 la Spagna ha acquistato materiale militare da Israele per 300 milioni di euro, insieme ad altri 700 milioni di euro impegnati nell'acquisto di armi per i prossimi anni. Belarra ha, inoltre, affermato che è necessario dire al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che è un "assassino e un criminale di guerra".(Spm)