Medio Oriente: Blinken spinge per pausa umanitaria, "cessate il fuoco" ora può favorire Hamas

- Applicare in questo momento un "cessate il fuoco" nella Striscia di Gaza sarebbe solo un modo per consentire ad Hamas di riorganizzare le fila in vista di una nuova azione terroristica. Lo ha detto oggi in conferenza stampa ad Amman il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, dopo aver incontrato i ministri arabi. "Crediamo che un cessate il fuoco, in questo momento, lascerebbe semplicemente Hamas nelle condizioni di riorganizzarsi e ripetere ciò che ha fatto il 7 ottobre", ha detto Blinken ricordando che un alto ufficiale del movimento islamista palestinese, pochi giorni fa, ha ribadito che "il loro intento era ripetere un '7 ottobre' una e un'altra volta. Nessuna nazione, nessuno di noi può accettarlo". Per l'amministrazione Usa, ha proseguito, è al momento da caldeggiare l'apertura di una "pausa umanitaria" per consentire l'invio di aiuti ai palestinesi. Il segretario di Stato ha anche ricordato l'invito rivolto ai funzionari israeliani, negli incontri tenuti venerdì, per ridurre al minimo le vittime civili e portare avanti "ogni possibile misura per salvare le vite". (Was)