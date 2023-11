Riforme: Salvini, con premierato niente governi tecnici, se qualcuno cambia idea si torna a votare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Quello che il governo sta cercando di fare "per dare più potere al voto dei cittadini con l’elezione diretta di un presidente del consiglio, senza maggioranza, senza ribaltoni senza governi tecnici: se qualche parlamentare cambia idea, va a casa e si torna a votare”. Lo ha detto il ministro delle infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all’evento per la difesa dell’occidente e delle libertà in corso a Milano. “Mi sembra molto semplice. E questa riforma va di pari passo con il riconoscimento delle autonomie la possibilità per le Regioni, per le Province e i Comuni di decidere, di programmare e di spendere”. (Rem)