Diritti: Fedriga, nel pensiero debole insinuata linea che non permette nostre libertà

- C’è una linea che si è insinuata nelle nostre società del pensiero debole, dove le nostre libertà e i nostri diritti non sono permessi. È qualcosa di folle.Questa è la piazza che riafferma dei principi, che riafferma un futuro basato sulla libertà di poter essere se stessi". Lo ha detto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo all’evento per la difesa dell’occidente e delle libertà organizzato dalla Lega a Milano. "Battiamoci per la libertà, battiamoci per la democrazia", ha proseguito. (Rem)