Russia: vicepremier Novak, aumenteremo quota in esportazioni globali di idrogeno al 20 per cento

- La Russia prevede di aumentare la propria quota nelle esportazioni globali di idrogeno al 20 per cento. Lo ha affermato il vice primo ministro russo Alexander Novak. “L’obiettivo è raggiungere il 20 per cento dell’export globale di idrogeno. Oggi questo settore è praticamente sottosviluppato in termini di esportazioni, perchè l’idrogeno viene consumato principalmente a livello nazionale dalla raffinazione del petrolio e dalle imprese petrolchimiche, ma in futuro sarà utilizzato sempre di più nei veicoli”, ha detto Novak nel suo discorso alla maratona educativa della Società della Conoscenza. Il vicepremier ha parlato anche di altri settori energetici promettenti. Secondo Novak, la Russia rappresenta attualmente l’8 per cento della produzione globale di gas naturale liquefatto (Gnl) e l’obiettivo è aumentare la sua quota al 20 per cento. "Il consumo di Gnl nel mondo sta crescendo a un ritmo più rapido rispetto al gasdotto, perché tutti hanno l'opportunità di costruire un terminale di rigassificazione", ha osservato Novak. (Rum)