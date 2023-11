Milano: Sappe, rissa al minorile "Beccaria", ferito un agente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua, inarrestabile, la spirale di violenza nelle carceri lombarde L'ultimo grave evento critico, accaduto nelle ultime ore nell'Istituto penale per Minorenni Beccaria di Milano, è riferito da Alfonso Greco, segretario regionale per la Lombardia del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria che evidenzia come "l'ira del personale di Polizia è rivolta a tutti coloro che non hanno raccolto e non hanno voluto raccogliere, in questi mesi, i reiterati allarmi del SAPPE". Il sindacalista spiega che "ieri, durante la fine delle attività mattutine, per motivi ancora da accertare è scoppiata una rissa tra detenuti. Subito il personale di Polizia Penitenziaria è prontamente intervenuto per evitare il degenerare della situazione. Purtroppo, a farne le spese, è stato un Agente che per evitare il peggio lo stesso è dovuto ricorrere alle cure del caso presso il Pronto soccorso del nosocomio cittadino". Il Sappe Lombardia denuncia che "molteplici sono i problemi che affronta ogni giorno il personale di Polizia maschile e femminile dello stesso istituto, anche considerato il sovrannumero dei detenuti, si è costretti ad utilizzare le celle del Centro di Prima Accoglienza che dovrebbero essere adibite solo ad accogliere i ragazzi in arresto in flagranza e non custodie cautelari. Capita anche che, spesso, che il personale con una sola unità deve osservare e vigilare sia i detenuti del gruppo avanzato che lo stesso Cpa (fuori circuito), con grandi problemi psichici, oppure che il personale si ritrovi a gestire carichi di lavoro restando in servizio fino a 13 ore di continuo". (segue) (Com)