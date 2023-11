Milano: Sappe, rissa al minorile "Beccaria", ferito un agente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da qui l'ira degli agenti: "E questo si verifica per la mancanza di personale che attualmente è ancora più accentuata a causa dell'apertura del nuovo padiglione, fortemente voluta dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di Comunità, nonostante più volte il Sappe ha evidenziato la grande carenza di personale. Il personale di Polizia Penitenziaria dell'IPM Beccaria è ormai piombato nello sconforto più totale perché si sente abbandonato dagli vertici regionali e nazionali dell'Amministrazione della Giustizia minorile e dalle istituzioni". Il Segretario Generale del Sappe Donato Capece stigmatizza il grave episodio avvenuto nel carcere minorile milanese ed esprime solidarietà ai poliziotti coinvolti: "Con questi ulteriori gravi eventi critici sale vertiginosamente il numero dei poliziotti coinvolti da detenuti senza remore in fatti gravi. Esprimiamo la massima solidarietà e vicinanza a tutti i colleghi dell'Ipm di Milano: e quest'ultimo episodio deve far riflettere i vertici dell'Istituto e della Regione. Ci vuole una completa inversione di rotta nella gestione delle carceri regionali, siamo in balia di questi facinorosi. Facciamo appello anche alle autorità politiche regionali e locali: in carcere non ci sono solo detenuti, ma ci operano umili servitori dello Stato che attualmente si sentono abbandonati dalle Istituzioni". (segue) (Com)