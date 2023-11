Milano: Sappe, rissa al minorile "Beccaria", ferito un agente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parlo", specifica, "di quelle donne e di quegli uomini che il carcere lo vivono 24 ore su 24, 365 giorni; che pressoché quotidianamente hanno a che fare con detenuti chemettono a repentaglio l'ordine e la sicurezza della sezione detentiva; che si confrontano a detenuti con in mano una o più lamette intrise di sangue, o con una padella piena d'olio bollente tra le mani pronta per essere buttata in faccia all'operatore, o con un piede di tavolino in mano pronto ad essere scagliato contro un poliziotto. Dovrebbero sentire sui loro visi, anche tutti coloro che oggi si professano esperti carcerari, i pugni, le sberle, gli sputi che prendono i nostri Agenti in servizio dai detenuti più violenti. E poi ne parliamo...". Per questo, il leader del Sappe "auspica in un celere intervento di questo Governo sulle continue aggressioni al personale oramai all'ordine del giorno". (Com)