Medio Oriente: ambasciatore Alon Bar, solidarietà governo Italiano ci ha profondamente commosso

23 luglio 2021

- "Voglio ringraziare il vicepremier e ministro Matteo Salvini e tutto il governo italiano per la forte solidarietà espressa nei confronti di Israele in queste settimane. Questa solidarietà ci ha profondamente commosso e vi chiediamo di continuare a sostenerci con forza soprattutto per costringere Hamas a liberare incondizionatamente gli oltre 245 israeliani tenuti in ostaggio nella striscia di Gaza, tra cui un neonato di pochi mesi e anziani sopravvissuti alla Shoah". Lo ha detto nel suo video messaggio alla manifestazione “Senza paura a difesa dell’Occidente e della libertà e per il diritto a esistere di Israele” organizzata dalla Lega a Milano, l’Ambasciatore di Israele in Italia, Alon Bar.(Rem)