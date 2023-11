Milano: Speranzon (Fd'I), inaudita accusa a Meloni complice crimini guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inaudito quanto accaduto oggi nel corso del corteo per la Palestina che si è snodato per il centro di Milano: è stata proiettata su un palazzo una scritta che accusa il presidente Giorgia Meloni di essere complice di crimini di guerra. Lo dichiara in una nota il senatore vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon. "Esprimo la mia solidarietà al presidente Meloni e auspico che tutte le forze politiche prendano le distanze e condannino questi provocatori di estrema sinistra", aggiunge. (Com)