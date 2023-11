Serbia: eurodeputata von Cramon, Vucic prende i soldi dell'Ue ma non permette sviluppo democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo Aleksandar Vucic "ha preso i soldi dell'Unione europea", traendone vantaggio politico, ma non ha permesso lo sviluppo democratico del suo Paese. Lo ha affermato la deputata europea Viola von Cramon, accusando Vucic di controllare la stampa locale e permettere "da anni che l'Unione europea venga costantemente screditata". Secondo von Cramon, la situazione geopolitica al momento è così favorevole all'allargamento dell'Unione europea che anche i critici sono giunti alla conclusione che l'allargamento è necessario. Vanno però "condizionati fortemente" gli aiuti economici, "il che significa che non posso semplicemente donare soldi, soprattutto non a un Paese come, ad esempio, la Serbia, dove vedo che i valori fondamentali dell’Unione europea vengono chiaramente violati". In Serbia, secondo von Cramon, "l'opposizione non ha accesso ai media, gli attivisti vengono attaccati e non esiste una stampa libera e indipendente". In questa prospettiva, la Germania, principale investitore in Serbia, dovrebbe trarre vantaggio dal proprio ruolo economico, affrontando Vucic sul tema dello stato di diritto, ha concluso l'eurodeputata, ripresa dall'emittente "N1". (Seb)