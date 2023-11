Trasporti: lunedì Fs porta 225 bambini lombardi all'incontro con il Papa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno 225 i bambini lombardi che lunedì 6 novembre incontreranno Papa Francesco a Roma, nell’Aula Paolo VI in Vaticano, in occasione di "I bambini incontrano il Papa". All’evento prenderanno parte oltre Settemila bambini provenienti da 84 Paesi. Il Gruppo Fs, attraverso Trenitalia e Busitalia – società del proprio Polo Passeggeri – sarà il vettore principale dell’evento: otto i treni straordinari (con circa quattromila bambini) e 30 gli autobus speciali (con 1450 bambini) che accompagneranno i giovanissimi protagonisti della giornata verso l’incontro con il Santo Padre. I bambini lombardi arriveranno a Roma San Pietro a bordo di un treno speciale in partenza alle 10 dalla stazione di Milano Porta Garibaldi. (segue) (Com)