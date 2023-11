Medio Oriente: corteo pro Palestina, "l'Italia ha le mani sporche di sangue"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha le mani sporche di sangue. Lo ha detto al microfono una manifestante durante il corteo pro Palestina in corso a Milano, partito circa alle 15 da Porta Venezia. Giorgia Meloni "ha ribadito che l'Italia sta con Israele e le sue parole non sono solo parole", ha continuato. Navi militari italiane "sono già state mobilitate nel Mediterraneo, pronte all'intervento al fianco di Israele". L'Italia "si gira dall'altra parte ed è complice di un genocidio, il nemico è in casa nostra, dobbiamo agire ora", ha concluso. (Rem)