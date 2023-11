Ucraina: von der Leyen a deputati Verkhovna Rada, l'Europa sta imparando molto da voi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli ucraini si oppongono alla brutalità russa, "e di fronte al vostro coraggio c’è solo una cosa che noi, nel resto d’Europa, dobbiamo fare", ovvero "restare al fianco dell’Ucraina per tutto il tempo necessario". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, rivolgendosi oggi ai deputati del Parlamento ucraino, la Verkhovna Rada. "Ecco perché la prossima settimana annunceremo il nostro dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Le nuove sanzioni includeranno fino a 100 nuovi individui, nuovi divieti di importazione ed esportazione, azioni per inasprire il tetto del prezzo del petrolio e misure severe nei confronti delle società di Paesi terzi che eludono le sanzioni", ha ricordato la von der Leyen. "Per troppo tempo, molti in Europa hanno pensato che potessimo commerciare con la Russia e integrarla nell’ordine di sicurezza europeo. Ma non ha funzionato. E non funzionerà finché le azioni della Russia saranno guidate da sogni imperiali deliranti. Questa è una lezione cruciale che voi, popolo ucraino, ci avete insegnato durante la guerra. Quindi, non ripeteremo gli errori del 2014. E continueremo ad esercitare la massima pressione contro la Russia, fino alla fine dell’aggressione, finché l’Ucraina non avrà ristabilito una pace giusta", ha proseguito la presidente della Commissione Ue. (segue) (Kiu)