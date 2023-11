Ucraina: von der Leyen a deputati Verkhovna Rada, l'Europa sta imparando molto da voi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa "sta imparando molto dall’Ucraina. Questo è un messaggio che non si sente dire abbastanza spesso. Il popolo ucraino non ha bisogno di imparare a essere europeo. Siete europei. Dall’inizio della guerra, l’Ucraina ha dimostrato tanto. State mostrando il potere della democrazia. State mostrando il potere dell'ingegno. E state dimostrando la forza dei valori europei", ha detto ancora von der Leyen. La presidente della Commissione Ue si è poi concentrata sui bisogni finanziari dell’Ucraina, definiti "sconcertanti". "Ma lo è anche il potenziale economico dell’Ucraina. E l’Europa vuole investire su di voi. Per questo motivo abbiamo proposto lo strumento per l’Ucraina, un piano di sostegno senza precedenti da 50 miliardi di euro per l’economia ucraina", e "stiamo lavorando per poter utilizzare anche i proventi degli asset sovrani russi immobilizzati". (Kiu)