Medio Oriente: Salvini, obiettivo finale non può essere che due popoli, due Stati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- Israele “ha diritto di esistere senza se e senza, ma l’obiettivo finale non può essere che due popoli, due Stati, che vivano vicini, senza allarmi antiaerei e senza bunker”. Lo ha affermato il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all’evento per la difesa dell’Occidente e delle libertà, in corso a Milano. (Rem)