Medio Oriente: Salvini, vertici dell’Onu volino a Teheran che ha avuto record di morti per impiccagione

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- In Iran, e i vertici dell’Organizzazione delle nazioni unite si preoccupino di questo, “un uomo e una donna sono condannati a morte per adulterio. Per me, la pena di morte non è mai una soluzione, mi aspetto che i vertici dell’Onu volino a Teheran, che quest’anno ha avuto record di morti per impiccagione”. Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all’evento per la difesa dell’Occidente e delle libertà, in corso a Milano. (Rem)