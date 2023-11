Medio Oriente: fonti "Cnn", Hamas blocca uscita stranieri se Israele attacca ambulanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento islamista palestinese Hamas sta impedendo ai cittadini stranieri di lasciare Gaza fino a quando Israele non avrà garantito alle ambulanze della regione palestinese di raggiungere il valico di Rafah, verso l'Egitto. Lo riporta la "Cnn" citando un funzionario statunitense "informato dei fatti". Venerdì, le autorità di Israele avevano riconosciuto l'attacco a un'ambulanza uscita dalla città di Gaza, parte di un convoglio diretto in Egitto, denunciando la presenza di combattenti di Hamas all'interno del mezzo. Le autorità egiziane avevano stimato ieri in circa 700 il numero di stranieri che avrebbero dovuto lasciare oggi la Striscia approfittando del corridoio organizzato a Gaza. (Was)