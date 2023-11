4 novembre: Urso, festa Forze armate in Aula Senato evidenzia valore unità nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La realtà di Agenzia Nova si è saputa imporre e radicare con crescente successo, conquistando autorevolezza e capacità di analisi non comuni" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "La festa delle Forze armate nel cuore delle istituzioni democratiche, nell'Aula del Senato, evidenzia il valore dell’unità nazionale, nel segno della libertà, dell'indipendenza e della pace. Valori che i nostri militari presidiano ovunque siano presenti in missioni internazionali. Un pensiero a coloro che sono impegnati nel Medio Oriente, come forze di interposizione o in missione di aiuto e solidarietà". Lo scrive su X (ex Twitter) il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. (Rin)