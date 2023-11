Legge Bilancio: Appendino (M5s), retromarcia su sgravi per mamme lavoratrici è dilettantismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passati da vantarsi di aver approvato la manovra in un'ora a litigare su tutto per due settimane e ora mandano una 'errata corrige' al Senato con cui cancellano ben due anni di sgravi contributivi per le mamme lavoratrici con due figli. Questo è un governo di dilettanti allo sbaraglio, che si riempie la bocca con la parola 'natalità', ma poi, dopo tanta propaganda, cancella Opzione donna, aumenta l'Iva su beni di prima infanzia e prodotti per l'igiene femminile e ora elimina pure la decontribuzione per le madri. Il primo esecutivo della storia guidato da una donna che è palesemente contro le donne: complimenti!". Lo scrive su Facebook la deputata del Movimento cinque stelle, Chiara Appendino. (Rin)