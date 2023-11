Grecia: siglato accordo bilaterale su aviazione con Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia e la Cina hanno firmato un nuovo accordo bilaterale sull'aviazione. Lo riferisce il quotidiano ellenico "Kathimerini". Firmata nel contesto della visita del ministro greco dei Trasporti e delle infrastrutture Christos Staikouras a Pechino, l'intesa è pienamente compatibile con la legislazione dell’Unione europea e con l’accordo in materia tra Ue e Cina. L'accordo prevede la nomina multipla di compagnie aeree da ciascuna parte e sostituirà quello in vigore dal 1973, modernizzando il quadro istituzionale sull'aviazione, oltre a potenziare il trasporto di passeggeri e merci tra i due paesi, come ha affermato il ministero dei Trasporti greco. (Gra)