Medio Oriente: Blinken, 100 camion di aiuto al giorno a Gaza non sono sufficienti

- Ogni giorno circa 100 camion carichi di aiuti umanitari attraversano il valico di Rafah, al confine tra l’Egitto e la striscia di Gaza, per aiutare la popolazione palestinese “ma non è nemmeno lontanamente sufficiente”. Lo ha detto oggi in conferenza stampa ad Amman il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, dopo aver incontrato i ministri arabi. “I paesi del Medio Oriente hanno svolto un ruolo essenziale nel prevenire l’espansione del conflitto Israele-Hamas", ha aggiunto. (Res)