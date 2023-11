Viabilità: Autostrade, per lavori provvedimenti notturni stazione di Orte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A1 Milano-Napoli per consentire lavori di pavimentazione e di realizzazione della segnaletica orizzontale propedeutica all'avvio dei lavori sul viadotto "Sassofreddo", saranno adottati i seguenti provvedimenti: dalle 20:30 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 novembre, chi proviene da Roma ed è diretto verso Firenze, dovrà uscire obbligatoriamente alla stazione di Orte. Pertanto, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Orte, rientrare dalla stessa e proseguire in direzione di Firenze. Dalle 21:00 di lunedì 6 alle 6:00 di martedì 7 novembre: chiusura della stazione di Orte, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze. Lo rende noto Autostrade che, in alternativa, consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Roma, Magliano Sabina; in uscita per chi proviene da Firenze, Attigliano. Dalle 21:00 di martedì 7 alle 6:00 di mercoledì 8 novembre: chiusura della stazione di Orte, in entrata verso Roma. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Magliano Sabina. (Com)