Diritti: Salvini, la sinistra a volte è un po' confusa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- La sinistra "a volte è un po' confusa: non ci sono eterosessuali o omosessuali, ci sono donne e uomini, ragazzi e ragazze liberi di amarsi. Ma come fai a fare contemporaneamente la battaglia giusta per rivendicare la battaglia giusta per i diritti Lgbt e poi difendere un estremismo islamico per il quale oggi, in 68 Paesi islamici al mondo, l’omosessualità è reato, in sei Paesi si prevede la pena di morte, a Gaza viene punita con dieci anni di carcere". Lo ha detto il vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, e leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo all’evento per la difesa dell’Occidente e delle libertà, in corso a Milano. "Questa piazza chiede i diritti umani e civili a Milano, a Gaza, a Tel Aviv, a Londra e ovunque", ha concluso Salvini. (Rem)