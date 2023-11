Medio Oriente: ministro Esteri Qatar, bombardamenti a Gaza complicano rilascio ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I continui bombardamenti di Israele nella striscia di Gaza “aggravano la catastrofe umanitaria e complicano la liberazione degli ostaggi” detenuti dal movimento islamista palestinese Hamas. Lo ha detto il ministro degli Esteri qatariota, Mohammed al Thani, nell’incontro con il segretario di Stato Usa, Anthony Blinken, tenuto oggi ad Amman a margine della riunione congiunta dei capi della diplomazia di Stati Uniti, Qatar, Giordania, Emirati Arabi Uniti, dell'Arabia Saudita, Egitto e del segretario del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina. Al Thani ha “sottolineato la necessità di sforzi diplomatici concertati a livello regionale e internazionale per raggiungere un cessate il fuoco immediato e per aprire permanentemente il valico di Rafah per garantire il flusso di convogli di soccorso e di aiuti umanitari ai fratelli palestinesi assediati a Gaza”, si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri del Qatar, l’interlocutore più influente di Hamas che ha giocato un ruolo fondamentale nel rilascio dei quattro ostaggi - incluse due cittadine statunitensi - sui circa 240 detenuti dal gruppo palestinese. (Res)