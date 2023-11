Cinema: Salvini, salutiamo con grande dolore Marina Cicogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- "Oggi salutiamo con grande dolore Marina Cicogna, una figura straordinaria che ha influenzato profondamente il mondo del cinema e la società italiana. Marina, grazie per il tuo contributo come produttrice, per il tuo impegno nella promozione dell'industria cinematografica e per aver aperto nuove strade nella realizzazione di film". Lo afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che prosegue: "La tua indipendenza e determinazione hanno ispirato molte persone, dimostrando che la libertà è un valore inestimabile. La tua eredità vivrà nei film che hai reso possibili e nell'ispirazione che hai fornito a coloro che ti hanno conosciuto. Marina, oggi diciamo addio a te, ma il tuo spirito rimarrà nel cuore di coloro che hai influenzato. L’abbraccio più sentito alla sua Benedetta".(Rin)