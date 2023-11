Riforme: Casellati, senza stabilità vanno in fumo, priorità del governo è dare stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho definito questa riforma la “riforma delle riforme” perché senza la stabilità tutte le riforme vanno in fumo, visto che cambiano continuamente le regole del gioco. Lo ha dichiarato il ministro per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervistata dal Tg1. "Per questo la priorità del governo è dare stabilità. Poi c'è l'elezione diretta del presidente del Consiglio che significa ridare voce ai cittadini, che hanno visto per troppo tempo il loro voto finire nel cestino e del resto in questa direzione vanno anche tutti gli studi e i sondaggi più recenti. La norma anti ribaltone non indebolirà il Parlamento anzi, rida centralità al Parlamento e mette fine ai giochi di palazzo e a tutte quelle strane alchimie di governi tecnici", ha aggiunto Casellati.(Com)