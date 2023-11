4 novembre: Deidda (Fd'I), giornata di festa che lega Sardegna e Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una bellissima giornata, con via Roma tutt’altro che deserta ma popolata da famiglie che hanno applaudito e apprezzato le celebrazioni del 4 novembre. Grazie al ministro della Difesa, Guido Crosetto, e alle nostre Forze armate che hanno scelto Cagliari e la Sardegna per questo appuntamento che salda il legame tra la nostra Isola e i nostri militari”. Lo dichiara in una nota Salvatore Deidda, deputato di Fratelli d'Italia e presidente della commissione Trasporti della Camera dei deputati. “Dalla scorsa legislatura ci siamo fatti portavoce di maggiori investimenti per creare opportunità di far tornare nell’Isola i militari sardi in servizio in altre regioni, creando il reggimento logistico della Brigata Sassari, potenziando la Marina militare a Cagliari e a La Maddalena, aprendo la scuola di Volo di Decimomannu e includendo lavori nelle caserme di tutte le Forze armate. Servono investimenti nei comuni che ospitano i poligoni e maggiori opportunità per i giovani - spiega Deidda - concludo con una domanda per gli esponenti di Pd, 5 Stelle e sinistra: condividono slogan di indipendentisti e comunisti contro i nostri militari? Sono al tavolo delle trattative insieme. Siano chiari. Stanno con le Forze Armate o con chi le vuole cacciare?”, conclude. (Com)