Maltempo: Paita (Iv), basta interventi insufficienti, riapriamo Italia Sicura

- Sei anni fa erano stati stanziati più di 144 milioni per la messa in sicurezza idrogeologica dell'area colpita in questi giorni dall'alluvione in Toscana, poi Italia Sicura è stata chiusa. È evidente, ciò che è successo in Toscana si poteva evitare. Lo scrive sui suoi canali social la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva, riferendosi alle parole dell'ex direttore di Italia Sicura, Mauro Grassi. "Non fare le opere di difesa idraulica che servono al nostro Paese è il vero negazionismo del cambiamento climatico. Basta con le passerelle e interventi insufficienti, riapriamo l'unità di missione contro il dissesto idrogeologico", aggiunge. (Com)