Partito radicale: Tajani, ha svolto un ruolo importantissimo

- Il Partito radicale "ha svolto un ruolo importantissimo, anche perché nell’ambito della sinistra ha portato un vento di libertà". Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel suo intervento al Congresso del Partito radicale, a Roma. "Tra tutte le vostre battaglie, ed alcune non le condivido, ce n'è una, la più importante, che per me è fondamentale, che caratterizza anche la nostra identità europea ed è quella contro la pena di morte: è una battaglia di libertà", ha concluso Tajani.(Rin)