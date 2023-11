Medio Oriente: Oms condanna attacchi israeliani vicino ospedali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha condannato gli attacchi israeliani del 3 novembre vicino all'ospedale Al Shifa, all'ospedale Al Quds e all'ospedale indonesiano nei governatorati di Gaza City e Gaza settentrionale. In un comunicato stampa, l’Oms afferma che “gli attacchi all’assistenza sanitaria, compreso il prendere di mira gli ospedali e la limitazione della fornitura di aiuti essenziali come forniture mediche, carburante e acqua, possono equivalere a violazioni del diritto internazionale umanitario”. L’istituto delle Nazioni Unite ha poi ribadito la sua richiesta per un cessate il fuoco immediato, sottolineando l’urgente necessità di proteggere tutti gli operatori sanitari, i pazienti, i trasporti sanitari e le strutture sanitarie”. Secondo la ricostruzione dell'Oms, le ambulanze stavano evacuando pazienti gravemente feriti e malati negli ospedali nel sud della striscia di Gaza quando si è verificato un attacco all'ingresso dell'ospedale Al Shifa: almeno tredici persone sono state uccise e più di 60 ferite. Le infrastrutture ospedaliere e un'ambulanza hanno subito danni. Lo stesso giorno sono stati segnalati altri due attacchi all'ospedale Al Quds, provocando almeno 21 feriti. Un ulteriore attacco è stato segnalato vicino all'ospedale indonesiano.(Res)