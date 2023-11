4 novembre: viceministro Cirielli, valori immutati nel tempo per i militari di allora e quelli di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi festeggiamo il ricordo della fine della Grande guerra; festeggiamo la memoria comune e condivisa di coloro che, anche giovanissimi, sacrificarono il bene supremo della vita per un ideale di Patria. Valori immutati nel tempo, per i militari di allora e quelli di oggi, che identificano il nostro Paese e ne riflettono anche la storia e la cultura. Lo dichiara in una nota il viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli. "Auguro a ogni italiano di vivere la Festa dell’Unità nazionale e la Giornata delle Forze armate nel ricordo e nell'orgoglio di chi diede se stesso per la nostra libertà e indipendenza”, ha aggiunto.(Com)