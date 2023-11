Riforme: Calderoli, autonomia e premierato strade diverse, si equilibrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elezione diretta del premier e autonomia “Sono due strade diverse, una di natura costituzionale e una di natura di legge ordinaria. Viaggeranno con tempi diversi ma in parallelo, due risposte che era necessario dare al paese. Credo che l’una equilibri l’altra”. Lo ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, a margine dell’evento per la difesa dell’Occidente e della libertà organizzato dalla Lega in largo Cairoli a Milano. (Rem)