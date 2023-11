© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che quando su un palco si mette la difesa dell’Occidente dei diritti delle libertà della sicurezza e della pace, siano cose di cui non si può avere paura e che bisogna affermare sempre forte”. Lo ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, spiegando la sua presenza all’evento per la difesa dell’Occidente e della libertà organizzato dalla Lega in largo Cairoli a Milano. (Rem)