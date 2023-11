Roma: bandiere e striscioni contro Israele e la guerra, al via il corteo pro Palestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bandiere della pace, striscioni, megafoni e tamburi per la "Palestina libera" e contro "Israele, la Nato e tutte le guerre". Sono centinaia le persone che si stanno radunando a piazza Vittorio Emanuele II, a Roma, dove è iniziata la manifestazione organizzata a sostegno della Palestina, dai movimenti studenteschi, centri sociali, partiti comunisti, Potere al popolo, Usb e altre associazioni. Una manifestazione organizzata proprio nella Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Dalla situazione in Medio Oriente alle politiche militariste e Atlantiste dell'Occidente, arrivando alle politiche del governo Meloni: sono diversi i temi al centro della protesta. Uno striscione di Potere al popolo e Unione popolare alla testa del corteo, retto dai manifestanti, riassume gli slogan della giornata: "Guerre e carovita, governo Meloni governo dei padroni, Palestina libera". Inoltre, altri due striscioni sono stati appesi dai manifestanti vicino ai cancelli. Uno porta la scritta "Fuori l'Italia dalle guerre, fuori l'Italia dalla Nato", mentre sull'altro si legge: "Nato Ue sionisti, cacciamoli via, Governo di blocco popolare". (segue) (Rer)