Roma: bandiere e striscioni contro Israele e la guerra, al via il corteo pro Palestina (2)

- Tra bandiere palestinesi e della pace, in piazza sventolano anche quelle di Potere al popolo, Unione sindacale di base, Rifondazione comunista, nonché quelle dei No Tav e delle organizzazioni studentesche di Osa e Cambiare Rotta. Alcuni attivisti, al ritmo di tamburo cantano in coro "Free free Palestine". Poco lontano, si vedono due banchetti: uno del Carc, partito dei comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo, vende libri, magliette e giornali; mentre l'altro, organizzato dall'Unione sindacale di base raccoglie firme per due leggi di iniziativa popolare, rispettivamente per contrastare le morti sul lavoro e l'altra per istituire il salario minimo. Davanti ai manifestanti anche un furgone, dove sono state appese altre bandiere e uno striscione con scritto: "organizziamo il boicottaggio di Israele". Ad animare la manifestazione anche la musica, riprodotta dalle casse installate sul furgone. Altro tema, portato dagli studenti, è quello delle politiche universitarie. Su un cartello di Cambiare rotta, infatti, si legge: "Liberiamoci della complicità dei nostri ateni con l'apartheid israeliano: al fianco del popolo palestinese". E ancora: "Liberiamo l'università dalla guerra", "Non saremo complici della vostra guerra" e "Fuori l'Italia dalle guerre ". (Rer)