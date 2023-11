Ucraina: Zelensky, impegnati su riforme per adesione a Ue anche durante la guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nel mezzo di una guerra totale, l’Ucraina è impegnata nelle riforme per l'adesione all'Ue. Lo ha scritto su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, commentando la visita a Kiev della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Comprendiamo chiaramente che l'adesione di ogni Paese all'Ue è un riconoscimento del suo progresso istituzionale. Questo è il motivo per cui l’Ucraina non chiede sconti nel suo cammino verso l’Ue e sta rispettando tutte le raccomandazioni formulate dalla Commissione europea per l’apertura dei negoziati di adesione. Abbiamo compiuto progressi sullo stato di diritto, nella tutela dei diritti umani e della libertà per le comunità nazionali, nella maggiore trasparenza delle istituzioni statali e nel rafforzamento del sistema anticorruzione", ha rilevato Zelensky. L’Ucraina "non si ferma nel suo percorso di trasformazione. Le riforme continueranno. Abbiamo preparato una legislazione che fornirà al sistema anticorruzione maggiori opportunità di funzionare in modo efficace. Un progetto di legge sulle procure specializzate anticorruzione è già stato depositato in parlamento. Stiamo anche lavorando a una legge sull'attività di lobbying che aumenterà l’apertura nei processi politici e proteggerà lo Stato dall’influenza dannosa degli oligarchi e di altre persone che cercano di eludere lo stato di diritto", ha aggiunto Zelensky. "Continuiamo inoltre a lavorare sulla costruzione di servizi pubblici digitali e sulla digitalizzazione del funzionamento delle istituzioni statali; questa è la via per la massima trasparenza ed efficacia per lo Stato. L’Ucraina sarà pienamente preparata sia per l’inizio dei negoziati di adesione all’Ue che, successivamente, per l’adesione a pieno titolo all’Unione europea", ha concluso il presidente. (Kiu)