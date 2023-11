Medio Oriente: possibile incontro Erdogan-Raisi a fine novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan potrebbe incontrare l'omologo iraniano Ebrahim Raisi a fine novembre. “Alla fine di questo mese arriverà qui il presidente iraniano Raisi e avremo un incontro", ha detto oggi Erdogan ai giornalisti, citato dall’agenzia di stampa “Anadolu”. Il leader turco ha anche affermato che Ankara attribuisce grande importanza al prossimo vertice dell'Organizzazione per la cooperazione islamica previsto a Riad questo mese volto a trovare soluzioni per risolvere il conflitto Gaza-Israele. "Saremo presenti a questo vertice. A Riad non solo cercheremo un cessate il fuoco, ma condurremo anche una ricerca preliminare su ciò che dovrebbe accadere nell'ambito di questo cessate il fuoco in termini di procedura e su ciò che dovrebbe avvenire", ha aggiunto Erdogan. (segue) (Tua)