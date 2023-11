Riforme: Calderoli, contrario a ballottaggi, lontani da cultura Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Personalmente io sono completamente contrario ai ballottaggi, sono troppo lontani dalla cultura del Paese per cui magari i ballottaggi li vince chi ha preso meno voti di chi si è classificato primo al primo turno”. Lo ha detto il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, spiegando la sua presenza all’evento per la difesa dell’Occidente, della libertà e il diritto all’esistenza di Israele organizzato dalla Lega in largo Cairoli a Milano. “Se la sovranità appartiene al popolo - ha proseguito -credo che più gente vota meglio è e chi partecipa e vota, in un certo senso, decide”.(Rem)