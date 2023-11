4 novembre: Perego, festa che racchiude il valore e l'onore delle nostre Forze Armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 4 novembre è una festa che racchiude il valore e l'onore delle nostre Forze Armate. Lo ha affermato il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago dopo la cerimonia della Giornata dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate a Cagliari. "Uomini e donne – militari e civili, di ogni ordine, grado e livello di responsabilità – che date vita alle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, siete una forza per il Paese, Grazie! Per ieri, per oggi e per quello che farete domani. In un momento geopolitico caratterizzato da guerre e violenze, anche molto vicine al nostro Paese, criticità dalle quali non ci sottraiamo fornendo il contributo per il supporto al prossimo in difficoltà, come al popolo ucraino aggredito e ai popoli israeliano e palestinese", ha detto Perego. "Oggi è una festa simbolo nazionale che racchiude in sé il valore e l'onore delle nostre Forze Armate – quelli scritti nelle luminose pagine di storia Patria e quelli responsabilmente fatti propri da ogni uomo e donna che indossa l'uniforme attraverso il solenne giuramento di fedeltà volontariamente prestato – e in un'ottica più ampia di quanti hanno donato e donano ancora oggi la propria vita per il bene del Paese", ha proseguito. "Sono assolutamente convinto che voi, uomini e donne della Difesa, saprete tener fede a queste responsabilità, continuando a custodire, arricchire e tramandare alle giovani generazioni i principi di riferimento della nostra società, garantendo senza sosta, senza risparmio di energie e lontano dai clamori delle cronache, il Vostro encomiabile ed incondizionato contributo, per assicurare ai cittadini la tutela di tutti quei diritti conquistati grazie anche all'estremo sacrificio dei nostri Caduti e dispersi di ogni tempo e luogo! Buon 4 novembre!", ha concluso.(Res)