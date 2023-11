Milano: Valditara, da noi non ci può essere spazio per intolleranti e violenti, cultura rispetto parte da scuola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo "avere a cuore il nostro popolo chiunque esso sia contro discriminazioni di sesso di nazionalità, di razza o di religione. Non c’è spazio, per fanatismi intolleranti e violenti qualunque essi siano". Lo ha detto il ministro all’istruzione e al merito, Giuseppe Valditara, “Senza paura a difesa dell’Occidente e della libertà e per il diritto a esistere di Israele” organizzata dalla Lega a Milano. "Per essere espliciti - ha proseguito - non c'è spazio nella nostra società per chi pensa che una donna, un'africano, un ebreo, ma anche un islamico e un cristiano siano discriminati". La cultura del rispetto, ha concluso "deve partire dalla scuola, non ci può essere spazio nelle nostre scuole di prediche o pratiche di violenza, discriminazione o di odio". (Rem)