Spagna: Feijoo, noi alternativa costituzionale ai socialisti che hanno smesso di difendere uguaglianza

- Il leader del Partito popolare spagnolo (Pp), Alberto Nunez Feijoo, ha affermato che la sua formazione è "l'alternativa costituzionale" ai socialisti che l'hanno abbandonata "messo di "difendere l'uguaglianza dei cittadini". "Scambiare voti per impunità è corruzione e comprare la presidenza del governo spagnolo con i soldi dei cittadini è corruzione", ha detto l'esponente conservatore riferendosi implicitamente al condono di 15 miliardi di euro del debito della Catalogna con lo Stato spagnolo inserito nell'accordo tra i socialisti e Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc). Nel suo intervento al 16mo Congresso del Pp basco, Feijoo ha spiegato che il Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) si dedica a creare una serie di "caste politiche che possono commettere crimini, che possono corrompere, che possono usare denaro che appartiene a tutti e non gli succede nulla" solo in cambio dei loro voti per garantire a Sanchez la presidenza del governo.(Spm)