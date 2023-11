Ucraina: Zelensky, non è momento di negoziare con la Russia, leader occidentali non mi chiedono questo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è il momento per l'Ucraina di negoziare con la Russia. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel corso della conferenza stampa congiunta a Kiev con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Zelensky ha anche negato che i leader occidentali gli stiano mettendo pressione per accettare la prospettiva di un negoziato. "Tutti conoscono il mio atteggiamento, che coincide con l’atteggiamento della società ucraina. Oggi nessuno fa pressione, né uno dei leader dell’Ue né degli Stati Uniti", ha spiegato Zelensky, ribadendo come non sia possibile al momento "sedersi con la Russia, negoziare e concederle qualcosa". (Kiu)