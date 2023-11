Riforme: Fratoianni (Avs), ci aspettavamo dalla destra velocità e determinazione per affrontare emergenze sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono certo che milioni di italiani si sarebbero aspettati la stessa velocità e la stessa determinazione del governo e della presidente del consiglio Meloni per affrontare la povertà in aumento, gli stipendi che arretrano e le liste d'attesa sanitarie che esplodono. E invece no, la vera urgenza di Meloni è il presidenzialismo, svuotare le competenze del Presidente della Repubblica e del Parlamento, per offrire al capo del governo una riedizione dei "pieni poteri" di Salvini. Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra. Insomma - aggiunge il leader di SI - è il Papeete di Giorgia, senza mojito. Non passeranno, perché la Costituzione va attuata non demolita. (Com)