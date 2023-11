Tlc: Lombardi (Asati), Cda Tim prenda decisione ora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Asati "invita l’Azienda e in particolare il Consiglio di Amministrazione di Tim a concentrarsi sull’importante offerta allo studio – affinché venga esaminata con la massima attenzione - considerato che si tratta di un’operazione di fondamentale importanza per il futuro dell’Azienda, del settore e del Paese". Lo comunica in una nota il Presidente di Asati, Franco Lombardi, in occasione dell'incontro del CDA riunitosi a Milano in queste ore per valutare l'offerta di Kkr. "Esortiamo il Consiglio a prendere rapidamente una decisione chiara su questo tema che ormai si trascina da oltre un decennio, tenendo a mente che l’operazione non riguarda soltanto i grandi azionisti, ma anche e soprattutto tutti i dipendenti di questa Azienda e i Piccoli Azionisti che Asati rappresenta" continua la nota, chiodando: "Che si prenda una decisione ora".(Com)