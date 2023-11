Riforme: Bonetti (Azione), Gelmini fuori da commissione Affari costituzionali decisione "incomprensibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce alla piena realizzazione della democrazia della nostra società" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- Mario Draghi aveva ritenuto che Mariastella Gelmini fosse la persona più competente per occuparsi di autonomie e rapporti con le regioni nel suo governo: da ieri Mariastella non fa più parte della commissione Affari costituzionali al Senato. Così Elena Bonetti, deputata di Azione e presidente di Per, in post su X sul caso Gelmini. "Una decisione incomprensibile del suo capogruppo al Senato priva così la Commissione della competenza della ministra che aveva lavorato nel governo Draghi ad una proposta di riforma delle autonomie. Nulla di strano: d'altra parte, chi sostiene la riforma costituzionale approvata ieri dal Consiglio dei ministri sconfessa di fatto, rendendola impossibile nel futuro della Repubblica, l'esperienza di quel governo, presieduto da Mario Draghi e nato dalla proposta del presidente Mattarella come esperienza di unità nazionale", aggiunge.(Com)