Medio Oriente: media Egitto, in arrivo a Gaza altri 50 camion con aiuti umanitari

- Un totale di 50 camion carichi di aiuti umanitari è stato autorizzato a passare attraverso il valico egiziano di Rafah in direzione del valico di Al Awja, in preparazione al loro ingresso nella striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla televisione pubblica egiziana. Il convoglio seguirà un percorso che lo condurrà al valico di Nitzan in territorio israeliano per un'ispezione, prima di accedere alla striscia di Gaza. Fonti egiziane lamentano che Israele starebbe riducendo deliberatamente il numero di camion autorizzati al valico di Nitzan, rallentando così il flusso degli aiuti verso Gaza. Si tratta del tredicesimo convoglio di aiuti umanitari inviato alla striscia di Gaza, portando il totale degli aiuti ricevuti dalla Mezzaluna Rossa palestinese a 421 camion. I convogli trasportano beni essenziali come cibo, acqua, medicinali e forniture mediche, ma finora non è stato concesso il passaggio al carburante. Da menzionare anche l'impegno dell'aeroporto egiziano di Al Arish nel ricevere aiuti umanitari per poi trasportarli a Gaza. Il numero complessivo di aerei atterrati ad Al Arish dal 12 ottobre ad oggi è salito a 74, per un totale di 1.650 tonnellate di cibo e assistenza medica destinati alla popolazione palestinese.(Cae)