4 novembre: Frassinetti (Fd'I), scuole portino studenti a Sacrario Redipuglia per comprendere significato

- È importante spiegare agli alunni la portata storica del 4 novembre, giorno in cui si commemora la vittoria dell'Italia nella Prima Guerra Mondiale. Lo dichiara in una nota Paola Frassinetti, sottosegretario all'Istruzione e al merito. "Questa ricorrenza, dove si festeggiano anche le Forze armate, deve essere un momento di coesione nazionale. Per una comprensione più profonda del grande sacrificio dei numerosi militari che persero la vita per la nostra Patria, sarebbe opportuno che le scuole organizzassero visite al Sacrario di Redipuglia. Qui giacciono 100 mila soldati italiani e un'esperienza diretta in questo luogo sacro servirebbe a far comprendere appieno il significato della Grande guerra", aggiunge. (Com)