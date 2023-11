Riforme: Malan (Fd'I), per sinistra Costituzione è intoccabile a meno che siano loro a cambiarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elly Schlein definisce "uno stravolgimento della Costituzione la riforma proposta dal governo Meloni che modifica "ben" quattro articoli della nostra Carta fondamentale: peccato che appena sette anni fa il suo Pd abbia sostenuto e votato la riforma Renzi-Boschi che modificava 46 articoli oltre a due leggi costituzionali. Così su X il presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, Lucio Malan. "Lei non era ancora iscritta, ma la stragrande maggioranza degli attuali parlamentari Pd e elettori sì. Evviva la coerenza! Come sempre, per quelli della sinistra la Costituzione è intoccabile... a meno che siano loro a cambiarla. O trasgredirla!", aggiunge. (Com)