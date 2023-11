Sicurezza: Sardone (Lega), Milano fuori controllo, urgono presidi fissi in Corso Como e sui Navigli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano "è fuori controllo, è il Far West: il sindaco Sala ora può riconoscerlo". Lo afferma in una nota Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale della Lega commentando "l'ennesima notte di sangue nelle zone della movida milanese, sempre più teatro di aggressioni violente": in corso Como un 22enne è in pericolo di vita dopo otto coltellate sferrate da tre minorenni; in Darsena due uomini sono rimasti feriti sempre a causa di coltellate durante una rissa". Sardone ricorda che in entrambi gli episodi "sono rimasti coinvolti cittadini extracomunitari, a riprova che immigrazione e delinquenza vanno di pari passo. Urgono dei presidi fissi di Polizia Locale in corso Como e sui Navigli, la presenza delle divise può fare da deterrente per i troppi balordi che popolano la nostra città". "Le responsabilità di tutto ciò sono politiche e visto che da 13 anni amministra la sinistra, è chiaro che Pd e compagni debbano farsi un esame di coscienza", conclude. (Com)